PRF e Ibama apreendem 17 aves em feira clandestina na cidade de Mossoró

A Operação, denominada Voo Livre, aconteceu na madrugada do sábado (16), visando o combate ao comércio ilegal de aves da fauna silvestre. 14 policiais rodoviários federais e 16 agentes do IBAMA participaram da ação, que aconteceu em uma feira clandestina de pássaros, localizada na região da Lagoa do Mato.