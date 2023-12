MP apura plano de traficantes para executar sargento da PM em Jucurutu

Segundo as investigações, o assassinato do sargento PM seria uma retaliação às ações da Polícia Militar e estaria sendo planejado por supostos traficantes de drogas com atuação em Jucurutu. O policial teria virado alvo do grupo criminoso, por ter participado de uma apreensão de drogas na cidade, no dia 24 de novembro. Quatro homens são investigados na operação Cerco, deflagrada nesta terça-feira (19). Um deles foi capturado na noite desta segunda (18) pela Polícia Militar, em cumprimento a um mandado de prisão.