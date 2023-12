Operação Divisas autua mais de R$ 1,35 milhão em cargas ilegais no RN. A operação foi realizada em uma parceria entre a Sefaz e a PRF. Aproximadamente 80% do material apreendido eram artigos de confecção, transportados sem documentação fiscal. A operação foi deflagrada em pontos estratégicos, onde há grande fluxo de veículos de cargas, como a BR-101, que é o principal corredor de entrada de mercadorias no estado, mas também, em rodovias alternativas, que costumam ser utilizadas pelos praticantes desse ato criminoso para driblar as fiscalizações.