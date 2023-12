PF apura usos de dados de estrangeiros para fraudar contas na Caixa, no RN. Segundo as investigações da Operação Tarjetas, deflagrada nesta quarta-feira (20), 3 mulheres teriam usado dados de seis espanhóis para a abrir contas, contratar cartões de crédito e tomar empréstimos pessoais na Agência João Câmara/RN, sem o conhecimento das vítimas. Em seguida, elas simulavam operações financeiras para retirada dos valores contratados a título de cheque especial e empréstimos pessoais que, posteriormente, foram transferidos para suas contas bancárias. Os prejuízos do banco chegam a R$ 470 mil.

FOTO: DIVULGAÇÃO/PF