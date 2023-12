Hospital de Mossoró adquire equipamentos com emendas de Isolda. Uma emenda no valor de R$ 99 mil, destinada pela parlamentar, foi utilizada para aquisição de um ultrassom portátil, agora disponível no Hospital Rafael Fernandes, que desempenha um papel crucial na Terapia Intensiva (UTI), facilitando o atendimento a pacientes com enfermidades graves de Mossoró e região. Ao lado do diretor Leonardo Menezes, durante visita realizada nesta terça (19), a parlamentar constatou de perto o recente benefício proporcionado pelo equipamento.

Nesta terça-feira (19) a deputada estadual Isolda visitou o Hospital Rafael Fernandes em Mossoró para verificar os resultados positivos e implementação das emendas parlamentares destinadas à instituição.

Ao lado do diretor Leonardo Menezes, a parlamentar constatou de perto o recente benefício proporcionado pelo ultrassom portátil adquirido com recursos da emenda parlamentar no valor de R$ 99 mil.

O ultrassom portátil, agora disponível no Hospital Rafael Fernandes, desempenha um papel crucial na Terapia Intensiva (UTI), facilitando o atendimento a pacientes com enfermidades graves de Mossoró e região.

Essa tecnologia trata-se de um equipamento que promove precisão, rapidez e mobilidade, fatores fundamentais para garantir agilidade no diagnóstico e conforto dos pacientes em situações de emergência.

A deputada Isolda reiterou seu compromisso com a saúde de Mossoró, enfatizando suas emendas direcionadas, especialmente, para instituições como o Hospital Tarcísio Maia e o Regional Rafael Fernandes. “O Rafael Fernandes já foi beneficiado anteriormente, adquirindo computadores, equipamentos e promovendo melhorias significativas no atendimento. A destinação contínua das nossas emendas reflete o nosso comprometimento enquanto deputada em contribuir diretamente para o avanço da saúde de Mossoró e do RN”, afirmou Isolda.