Polícia Civil deflagra operação contra furtos de cabos elétricos em Mossoró

Policiais civis da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos de Mossoró (DEFUR/Mossoró) realizaram, na manhã desta quarta-feira (20), a "Operação Tarega 2", em diversas sucatas no município de Mossoró.

O objetivo da operação, que está em sua segunda edição, é de combater a prática de furtos de cabos elétricos e demais equipamentos utilizados por diversas empresas públicas e privadas na região, além de recuperar os objetos e identificar receptadores.

Nas diligências foram localizados, em um dos locais, uma grande quantidade de cabos elétricos de procedência duvidosa e com características compatíveis com os usados pelas empresas. Também foram localizados núcleos de transformadores e peças elétricas de sistema de automação de poços de petróleo. Todo material foi apreendido e o proprietário do estabelecimento, que não se encontrava no local, foi intimado.

A ação contou com o apoio de policiais civis da Divisão de Polícia do Oeste (DIVIPOE), através da 2ª Delegacia Regional e da Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações (DEFD/Mossoró).

Participaram também da operação: auditores fiscais da Secretaria de Tributação do RN, Corpo de Bombeiros Militar, CAERN, COSERN/NEO ENERGIA e empresas do ramo petrolífero, que atuam na região. Foram ainda emitidas notificações sobre o funcionamento dos locais pelos bombeiros e também lavrados dois TAM (Termo de Apreensão de Mercadorias), por parte dos auditores fiscais.

A Polícia Civil solicita que a população envie informações, através do telefone 181, de forma anônima, como forma de auxiliar nas investigações.