“Dissé Solidário”garante comida e roupas no Natal das famílias mais carentes de Governador

A prefeitura de Governador de Dix-Sept Rosado, através do projeto “Dissé Solidário “, está garantindo, mais uma vez, comida na mesa e roupas no Natal das famílias mais carentes do município.

A ação realizou o Bazar Solidário e a distribuição de cestas básicas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, na última terça (19) e quarta-feira (20) na Quadra Vicente Carlos.

O Bazar Solidário distribuiu centenas de peças de roupas, calçados e outros itens, beneficiando em torno de 350 famílias. Hoje, a gestão municipal atendeu a 1.000 famílias com a entrega de cestas básicas.

O prefeito Dr. Artur Vale e a primeira-dama e secretária municipal de Assistência Social Lorenna Evangelista falaram da alegria de mais uma vez, propiciar um Natal mais feliz para tantas famílias.

“É uma satisfação enorme participar de uma gestão que tem esse cuidado com as pessoas, não só no período natalino, mas durante todo o ano. Então, ficamos muito felizes em fazer parte de momentos como esses, em que há uma preocupação com o bem estar das famílias em situação de vulnerabilidade social.”, exaltou Lorenna.

Dr. Artur reiterou que tem feito um governo voltado para todas as pessoas, mas destaca que são aquelas que estão em situação de pobreza que necessitam de mais atenção do poder público. “Estamos trabalhando nesses quase três anos para assegurar que o nosso município seja melhor para todos, independentemente da classe social que ocupa no momento, mas também com um olhar especial para aquelas famílias que precisam de um acompanhamento diferenciado.”, destacou.

Após a realização do Dissé Solidário, a programação de fim de ano da Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado vai ter continuidade nesta quinta-feira (21) com a abertura do Dissé É Luz, que se estenderá até o dia 31 de dezembro com a realização do réveillon.