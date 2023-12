RN é o estado que mais reduziu mortes violentas nos últimos três meses

O Rio Grande do Norte foi o estado que mais se destacou na apresentação dos números gerais da "Operação Paz", em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quarta-feira (20), em Brasília. Os dados foram apresentados pelo Secretário Nacional da Segurança Pública, Tadeu Alencar.

A Segurança Pública potiguar ficou em primeiro lugar na redução dos homicídios dolosos (-23,9%), em primeiro na redução das Condutas Violentas Letais Intencionais (-24,2%), e novamente em primeiro na redução das Mortes Violentas Intencionais (-27,1%). Os dados são referentes aos últimos três meses.

Operação Paz realiza Dia D; total de prisões no RN chega a 529

A Operação Paz foi deflagrada em setembro com a missão de reduzir os crimes de homicídio em todo o país. Com a missão de intensificar as atividades, foi realizado nesta terça-feira (19) o Dia da D. Somente no Rio Grande do Norte, 19 pessoas foram presoas, sendo duas delas consideradas diretamente envolvidas com assassinatos cometidos em território potiguar. Cinco armas de fogo foram apreendidas.

Desde o início das ações, 529 suspeitos já foram presos no RN. Deste total, 106 são apontados como participante diretos dos chamados MVIs, que são as mortes violentas intencionais. Os demais, foram detidos por envolvimento indireto ou pelo cometimento de outros crimes, sendo flagrados durante o cumprimento de mandados judiciais ou durante as diligências.

Dia D em números

Prisões: 19

Armas de fogo apreendidas: 05

Barreiras montadas: 474

Veículos abordados: 6.234

Pessoas abordadas: 8.762

Ações ostensivas: 15.493

Números gerais (1º de setembro a 19 de dezembro)

Prisões: 529

Armas de fogo apreendidas: 63

Barreiras montadas: 2.143

Veículos abordados: 21.884

Pessoas abordadas: 41.788

Ações ostensivas: 65.951

Integração das forças

Para o secretário da Segurança Pública e da Defesa Social do Rio Grande do Norte, coronel Francisco Araújo Silva, os resultados obtidos pela Operação Paz no RN “são fruto da abnegação de todos os agentes de segurança envolvidos, integração entre as forças de segurança pública que atuam no estado, melhor desempenho dos núcleos de inteligência e investigação, intensificação nos patrulhamentos preventivo e ostensivo, melhor distribuição dos efetivos, mais e melhores viaturas, armamentos, equipamentos de proteção e comunicação, além da valorização dos profissionais que compõem o sistema”.

Somente em novembro deste ano, a redução no total de mortes violentas no Rio Grande do Norte foi de 42,5% – a maior desde 2011. Os dados foram contabilizados e consolidados pela SESED, por meio da Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais (COINE).

Operação Paz

A Operação Paz é uma ação conjunta coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em 12 estados (AP, AM, BA, CE, GO, PA, PE, MA, RN, RR, RJ e TO) com o objetivo de agregar e colaborar com os esforços que já vêm sendo realizados pelos governos estaduais em reduzir as Condutas Violentas Letais Intencionais. Compõem as CVLIs os homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios, mortes por consequência de lesões corporais e em decorrência da intervenção de agentes de segurança pública.

No RN, a Operação Paz é supervisionada pela SESED, e envolve a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro Militar, Instituto Técnico-Científico de Perícia, Polícia Penal, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.