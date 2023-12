Caern prorroga para 8 de janeiro prazo para inscrições em Concurso Público

O novo prazo para inscrição no concurso de Caern é 8 de janeiro. Serão oferecidas 33 vagas, distribuídas em cinco cargos de nível superior e quatro cargos de nível técnico. Os salários oferecidos variam entre R$ 4.198,11 e R$ 8.746,10. As inscrições devem ser feitas no site Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistência Nacional (Idecan). A taxa é de R$ 120 para candidatos de nível superior e R$ 100 para nível técnico.

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), através do IDECAN, publicou Aditivo ao Edital nº 01 de 15 de novembro de 2023, do Concurso Público. A publicação prorroga o prazo de inscrições até 08 de janeiro, além de promover outras adequações em relação à primeira versão do edital.



São oferecidas 33 vagas, distribuídas em cinco cargos de nível superior e quatro cargos de nível técnico. Os salários oferecidos variam entre R$ 4.198,11 e R$ 8.746,10 nas áreas de : técnico de Controle Ambiental (6 vagas), Técnico em Instrumentação (6 vagas), Técnico de Edificações (6 vagas), Técnico em Mecânica (6 vagas), Engenheiro Eletricista (2 vagas), Engenheiro Mecânico (2 vagas), Engenheiro Químico (2 vagas) , Engenheiro Civil (2 vagas) e Advogado (1 vaga).



As inscrições devem ser feitas no site Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistência Nacional (Idecan). A taxa é de R$ 120 para candidatos de nível superior e R$ 100 para nível técnico.



O concurso será regionalizado, com vagas contemplando Litoral (região 1); Sertão Central e Seridó (região 2); Oeste e Alto Oeste (região 3). A permanência mínima é de cinco anos na lotação inicial.



Provas



A data prevista para aplicação das provas é 25 de fevereiro de 2024. As provas serão aplicadas em Natal, Mossoró e Caicó, em dois turnos.