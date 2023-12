Prefeita de Tibau Lidiane Marques entrega 50 casas populares pelo Programa “Habita Tibau”

A Prefeita de Tibau Lidiane Marques, entregou nesta quinta- feira (21) 50 casas do Programa Habita Tibau. A iniciativa visa beneficiar 50 famílias locais, proporcionando moradias a custo zero.



O evento de entrega, que ocorreu pela manhã, reuniu a comunidade no bairro Jardim de Alicia, onde as novas moradias populares foram oficialmente repassadas aos beneficiários. As 50 famílias contempladas agora têm acesso a uma nova realidade habitacional, e o custo zero dessas moradias representa um alívio financeiro importante para as famílias beneficiadas, demonstrando o compromisso da administração municipal em atender às necessidades habitacionais da comunidade.



O bairro Jardim de Alicia testemunhou a concretização desse projeto, que reflete o esforço conjunto da Prefeitura de Tibau e da comunidade para o desenvolvimento e melhoria das condições de vida. A entrega das casas populares é um marco que será lembrado como um passo significativo na promoção da habitação acessível e de qualidade em Tibau