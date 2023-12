144 títulos de regularização fundiária são entregues em Baraúna. Documentos beneficiam mais de 500 pessoas e a entrega foi feita nesta quinta-feira (21), pela governadora Fátima Bezerra, durante a festa de emancipação política do município. O projeto de Regularização Fundiária é um processo de intervenção pública, com medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais e que garante que a casa se torne um bem de família que poderá ser repassado às futuras gerações.

A governadora Fátima Bezerra participou nesta quinta-feira (21), dos festejos em homenagem aos 42 anos de emancipação política do município de Baraúna, no Oeste Potiguar.

Juntamente com a prefeita de Baraúna Divanize Alves, do diretor-administrativo, Antônio Miguel, da Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano (Cehab), a governadora entregou 144 títulos de Regularização Fundiária a moradores do Conjunto Campo Verde, beneficiando aproximadamente 580 pessoas.

O projeto de Regularização Fundiária é um processo de intervenção pública, com medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais e que garante que a casa se torne um bem de família que poderá ser repassado às futuras gerações.

“Nos sentimos imensamente gratificados com estas entregas e em uma data tão significativa para Baraúnas, que é a celebração dos seus 42 anos de emancipação. Também queremos anunciar que muito em breve, o município será um dos primeiros a receber a retomada do projeto Minha Casa, Minha Vida, com 100 unidades habitacionais. Mexendo com a economia local e trazendo ainda mais dignidade aos seus moradores”. Comunicou a governadora Fátima Bezerra.

A entrega cumpre a meta do governo estadual de regularização de 25 mil unidades habitacionais, numa cobertura dos 167 municípios potiguares. São mais de 6 mil imóveis só em Mossoró e 11 mil na Zona Norte de Natal.

“É um momento muito especial, por estar comemorando os 42 anos do nosso município. Trazendo dignidade a estas pessoas, depois de anos de expectativa e agora elas podem bater no peito e dizer que estas casas são de fato suas. Agradecemos todo o empenho do Governo do Estado, através da governadora Fátima Bezerra por esta conquista.” Celebrou a prefeita de Baraúna, Divanize Alves.

Até setembro deste ano, o governo do Estado entregou 7.600 títulos de regularização fundiária. Os recursos dos títulos de regularização fundiária são completamente estaduais. Cada registro em cartório custaria às famílias, em média, 3 mil reais e só está sendo possível por intermédio de uma parceria entre o Governo do Estado, através da Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano (Cehab/RN) e com suporte da FUNCERN.