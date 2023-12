Homem é assassinado dentro de carro, em frente a casa da namorada, em Caraúbas

O crime aconteceu na noite desta quinta-feira (21), na Rua 13 de maio, bairro Leandro Bezerra. De acordo com o delegado Gabriel Nápoli, sabe-se até o momento que a vítima, identificada como Diego Tavares de Lima, morador de Felipe Guerra, estava dentro do próprio carro, quando foi alvejado com vários disparos, que o atingiram na região da cabeça e tórax. 8 estojos de munição ainda não identificada foram encontrados na cena do crime. Ainda segundo o delegado, um irmão de Diego foi assassinado há 3 anos, em Felipe Guerra, mas ainda não é possível dizer se os crimes têm ligação.