Jovem de 21 anos é encontrado morto a tiros em Governador Dix Sept Rosado

O jovem Francisco Oderiano de Sousa Silva, de 21 anos, foi morto a tiros no início da manhã deste sábado, dia 23, na cidade de Governador Dix Sept Rosado-RN.

O assassinato aconteceu por volta das 6 horas na Av. Leste Oeste, entrada da cidade. A vítima estava numa motocicleta, quando teria sido baleado várias vezes.

A Polícia Militar foi acionada e no local pouco descobriram sobre o assassino ou assassinos. Não relataram nem, ao menos, no que teria fugido do local do crime.

Fizeram o isolamento e avisaram as autoridades da Polícia Civil e Instituto Técnico-científico de Perícia para iniciarem as investigações técnicas no local e remover o corpo.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Governador Dix Sept Rosado.