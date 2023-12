Ufersa anuncia 50 vagas para curso de extensão de Eletricista de Energias Renováveis. As inscrições vão ser realizadas no período de 02 a 10 de janeiro, exclusivamente online, por meio da página da EnergIFE Ufersa. Podem participar da seleção os candidatos com 18 anos ou mais e que tenham concluído o Ensino Fundamental. O processo de seleção será realizado por meio de sorteio. Os selecionados receberão material necessário ao desenvolvimento do curso, além de auxílio financeiro para transporte/alimentação no valor de R$9,60 por dia frequentado.

A Ufersa anunciou a abertura de 50 vagas voltadas ao curso de extensão de Eletricista de Sistemas de Energias Renováveis, no Campus Mossoró. As inscrições vão de 02 a 10 de janeiro, exclusivamente online, por meio da página da EnergIFE Ufersa.

Podem participar da seleção os candidatos com 18 anos ou mais e que tenham concluído o Ensino Fundamental. O processo de seleção será realizado por meio de sorteio.

Do total de vagas de cada turma, 10 são reservadas a alunos regularmente matriculados na Ufersa. Buscando aumentar a participação de mulheres, a seleção prevê, no mínimo, 20% das vagas reservadas às candidatas interessadas. Não havendo candidatas para o percentual acima, as vagas poderão ser preenchidas pelos demais participantes.



Os selecionados receberão material necessário ao desenvolvimento do curso, além de auxílio financeiro para transporte/alimentação no valor de R$9,60 por dia frequentado.

A capacitação é gratuita e presencial, e terá carga horária de 200 horas. O curso ocorrerá no período noturno de segunda a sexta-feira e, no período matutino, em alguns sábados.

A iniciativa integra o programa de fomento Qualifica Mais EnergIFE, da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, unidade do Ministério da Educação – SETEC/MEC.

O curso tem o objetivo de formar profissionais para instalar, montar, operar e manter sistemas fotovoltaicos de acordo com as normas técnicas e procedimentos regulamentares, garantindo qualidade e segurança da instalação dos sistemas fotovoltaicos, com o melhor aproveitamento da conversão da irradiação solar em energia elétrica e respeitando o meio ambiente.

O início das aulas de uma das turmas está previsto para o mês de janeiro, enquanto a outra iniciará em fevereiro.