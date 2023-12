Pedreiro cai de andaime de obra e morre, no Alto de São Manoel. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (26), na Rua Chico Linhares, próximo à Farmácia do sinal da igreja. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima, identificada como Josafá Romão Rodrigues, de 59 anos, estava trabalhando, quando escorregou e caiu. O Itep já foi acionado ao local.

FOTO: CEDIDA