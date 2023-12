Suarez se encontra com Messi em meio a incerteza de continuar no Grêmio

A passagem de Luis Suárez pelo Grêmio foi histórica. Considerado um dos maiores centroavantes dos últimos tempos, o jogador defendeu o Tricolor Gaúcho em 2023 e tem a sua saída praticamente certa.

A tendência é que o uruguaio vá para os Estados Unidos, reencontrar o seu amigo e antigo companheiro de Barcelona, Lionel Messi.

Em meio a indefinição, Lionel Messi e Luis Suárez se encontraram em um duelo Argentina x Uruguai, válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Curiosamente, o craque argentino teve papel importante para a chegada do uruguaio no Grêmio no começo de 2023.

Na ocasião, o centroavante tinha diversas propostas e ouviu do seu amigo que atuar no Brasil iria ser interessante pela competitividade. Porém, um ano depois, tudo indica que Suárez deixará o Imortal e reeditará uma das maiores duplas de ataque do esporte.

Em menos de um ano Suárez marcou o seu nome no Grêmio

Com 11 meses, Luis Suárez colocou o seu nome na história do Grêmio. O atacante uruguaio esteve em campo 54 vezes, com 29 gols e 17 assistências. Além disso, conquistou a Recopa Gaúcha, Campeonato Gaúcho e foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro, levando o clube de volta para a Copa Libertadores.

Com ótimas atuações em campo, fez a sua provável despedida no Maracanã com dois gols, o último de pênalti, com uma cavadinha. Para coroar, recebeu o prêmio de craque do Brasileirão, onde anotou 17 gols e superou nomes como Hulk, Paulinho e Tiquinho Soares.

Em tom de despedida, o uruguaio concedeu a última entrevista coletiva ao lado do treinador Renato Gaúcho, que inclusive brincou e deu um DVD com seus lances como atleta para o uruguaio “assistir nas férias”.

“Vou desfrutar o Grêmio jogando a Libertadores. E vou me sentir parte dessa história. Sim, adoraria jogar, mas falo do meu corpo, a dor que sinto no meu joelho no dia a dia é muito. E tenho que pensar em Luis Suárez ser humano, tenho uma carreira muito grande e creio que ganhei um direito de decidir quando acabou”, disse El Pistolero em coletiva.

Apesar da grande campanha dos torcedores gremistas nas redes sociais, a história entre Grêmio e Luis Suárez deve mesmo ter chegado ao fim, e ficará para sempre na história.

Possível reencontro com companheiros no Inter Miami

O Inter Miami é a equipe de David Beckham. Além de Lionel Messi, o ex-craque do Real Madrid, Manchester United e Inglaterra trouxe nomes conhecidos de Suárez para atuar na MLS.

Trata-se dos espanhóis Jordi Alba e Sergio Busquets, lateral-esquerdo e volante, respectivamente. Portanto, se conseguir contar com Luis Suárez, o Inter Miami passará a contar com quatro ex-jogadores do Barcelona, que fizeram sucesso na equipe por anos, um em cada setor do campo.

Além disso, são comandados por Tata Martino, argentino que já treinou o Barcelona, mas antes da chegada de Luis Suárez na equipe, que aconteceu em 2014/15.