Durante entrevista ao Jornal Mossoró Hoje nas Ondas do Rádio desta quarta- feira (27) a Reitora da UFERSA, professora Ludimila Oliveira, anunciou que a UFERSA é a primeira universidade pública do país a oferecer um curso de formação de piloto de avião. O curso é totalmente gratuito e voltado para pessoas com formação acadêmica de nível superior e que sejam provenientes de famílias de baixa renda. Serão 20 vagas para a primeira turma, sendo 50% das vagas preferencialmente para mulheres. A turma será iniciada no próximo ano.

Em uma iniciativa pioneira, a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), anuncia o seu mais novo programa de extensão, o “Pilotos do Semiárido”. Numa parceria com a Agência Nacional de Aviação (ANAC) o programa tem como objetivo a formação completa de piloto comercial de avião.

Durante entrevista ao Jornal Mossoró Hoje nas Ondas do Rádio desta quarta- feira (27), a Reitora da UFERSA, professora Ludimila Oliveira, anunciou que a UFERSA é a primeira universidade pública do país a oferecer um curso de formação de piloto de avião.

“O nosso curso de formação de pilotos é uma realidade, nós já assinamos o convênio, todo o projeto vai ser divulgado em janeiro em Brasília, com a presença do Ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Filho e o presidente da ANAC, Tiago Sousa Pereira. Nós vamos forma pilotos comerciais dentro da Ufersa, será um divisor de águas não só para Ufersa, mas para Mossoró, pois seremos a nível nacional, uma referência na formação de pilotos comerciais”, comemora a Reitora.

De acordo com a Reitora, para a execução do curso, a Ufersa contará com um helicóptero e toda formação prática do curso, será executada num Centro de Instrução de Aviação Civil (CIAC), a ser instalado nas dependências do aeroporto Dix-Sept Rosado de Mossoró.



A assinatura do convênio que tem incentivos do Governo Federal, é no valor de R$ 3,7 milhões. Segundo o coordenador do projeto, o professor do Centro de Engenharias da UFERSA, Rômulo Pierre Batista dos Reis, o curso terá duração de 36 meses (três anos), com 20 vagas para a primeira turma, sendo 50% das vagas preferencialmente para mulheres. A turma será iniciada no próximo ano.

“Um dos objetivos do curso é a democratização do acesso à formação de piloto civil no Brasil”, acrescentou o professor.

O curso é totalmente gratuito e voltado para pessoas com formação acadêmica de nível superior e que sejam provenientes de famílias de baixa renda. Outro ponto a ser destacado é o caráter inclusivo do projeto a nível regional ao estimular a formação de pilotos numa região menos favorecida, quando o assunto é aviação.

A parceria com UFERSA vem de encontro com a perspectiva da ANAC. A formação de pilotos ainda é uma área que carece de incentivos, diferentemente de muitas outras profissões. A justificativa do projeto consta que “a ANAC e a UFERSA poderá ser um caminho de sucesso na formação de profissionalismo da aviação na região nordeste, aprimorando a aviação regional, de forma a mitigar a desigualdade territorial entre as regiões do sul e do norte do país”.



A escolha dos candidatos que vão integrar o curso será feita mediante um edital de seleção a ser realizada pela Universidade e, numa segunda etapa, por meio de uma prova a ser aplicada pela ANAC. Todas as ações e metas do Programa serão executadas pela UFERSA e pela ANAC.



A formação em piloto de avião tem como base três pilares: licença de piloto comercial de avião, conhecimento técnico da língua inglesa e, formação acadêmica de nível superior. O professor Rômulo Pierre adiantou que a UFERSA já dispõe de uma comissão designada por meio de Portaria para trabalhar no Projeto Político Pedagógico de criação do Curso Bacharelado em Ciências Aeronáuticas, no Campus Mossoró.