Cresceu no ano de 2023 o registro de boletins de ocorrência na delegacia de defraudações de Mossoró, relacionados a golpes financeiros.

De acordo com o delegado Caio Fábio, que está responsável pela unidade, mais de 2000 BOs foram registrados este ano. A maioria, segundo ele, de golpes simples, que poderiam ser evitados com um pouco de atenção.

O delegado explica que existem golpes mais elaborados, que envolvem o vazamento de dados, onde os golpistas possuem as informações dos cidadãos nas instituições financeiras, mas que estes são menos frequentes.

Ainda segundo ele, desde a pandemia, a internet se tornou um campo mais propício para o cometimento de golpes, crimes cuja investigação se torna ainda mais difícil, devido a quantidade de meios que podem ser utilizados para camuflar a identidade dos golpistas e dificultar o trabalho da polícia.

Caio orienta a população a sempre desconfiar quando a oferta for muito boa, no caso de compra e venda de objetos, desconfiar também quando as informações não forem condizentes com o produto, além de não acreditar em promessas de dinheiro fácil.