Mossoró registra redução de 45% nos crimes que resultaram em morte em 2023. De acordo com o delegado Caio Fábio, da DHPP, a redução se deve, principalmente, à atuação conjunta das diversas forças de segurança do município que, durante este ano, desenvolveram um trabalho intenso no combate à criminalidade. Outro fator importante é o número de inquéritos que foram concluídos e remetidos à justiça, o que garantiu um maior número de prisões.

O município de Mossoró registrou uma redução no número de crimes que resultaram em morte no ano de 2023. Até esta quinta-feira (28), a cidade contabilizou 88% crimes violentos, uma queda de 45% com relação ao ano de 2022.

O dado foi divulgado na tarde desta quinta-feira (28), pelo delegado Caio Fábio, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa.

De acordo com o delegado, a redução se deve, principalmente, à atuação conjunta das diversas forças de segurança do município que, durante este ano, desenvolveram um trabalho intenso no combate à criminalidade.

Outro fator importante é o número de inquéritos que foram concluídos e remetidos à justiça, o que garantiu um maior número de prisões. Entre os presos estão pessoas apontadas como autoras de diversos crimes.

“Se a gente tira elas das ruas, a gente evita, consequentemente, que novos crimes sejam cometidos”, disse o delegado.

Ainda segundo Caio Fábio, em Mossoró, a principal causa de homicídios ainda está relacionada à rixa entre facções rivais, onde o chamado “tribunal do crime” prende, julga e executa seus desafetos.