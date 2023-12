Cidades atendidas pelo 12º BPM também registram redução de crimes em 2023. O subcomandante da unidade, Major Diomedes, fez um balanço sobre a redução registrada em todos os tipos de crimes nas cidades de compreendem a área de atuação do 12º BPM, sendo parte do município de Mossoró, além de Serra do Mel, Upanema, Caraúbas e Areia Branca. O destaque fica com relação ao Crimes que resultaram em morte, que apresentaram uma redução de quase 50%, caindo de 101 casos em 2022, para apenas 52 casos em 2023.

O subcomandante do 12º Batalhão da Polícia Militar, Major Diomedes, fez um balanço sobre a redução registrada em todos os tipos de crimes nas cidades que compreendem a área de atuação do batalhão, sendo parte do município de Mossoró, além de Serra do Mel, Upanema, Caraúbas e Areia Branca.

Segundo os dados apresentados, houve redução em todos os tipos de crimes em 2023, no comparativo com o ano de 2022.

O destaque fica com relação ao Crimes que resultaram em morte, que apresentaram uma redução de quase 50%, caindo de 101 casos em 2022, para apenas 52 casos em 2023.

Houve redução também dos crimes violentos contra o patrimônio (CVP), tendo ocorrido 58 em 2022, contra 32 em 2023. Confira abaixo a tabela com os números de todas as ocorrências.

Segundo o comandante, os resultados favoráveis são fruto da somatória de esforços do efetivo do 12º Batalhão, que vêm desenvolvendo um trabalho de excelência na cidade de Mossoró e região, através de ações de intensificação do policiamento, trabalho de inteligência e de ações ostensivas como abordagens, barreiras e patrulhamento tático nos bairros e áreas mais sensíveis.

“O 12º BPM não tem medido esforços para dar mais segurança à população mossoroense. Estando presente no dia-a-dia das ruas, em contato com a comunidade e com o apoio dela obtendo os melhores resultados no combate a criminalidade”, disse.

O major ainda afirmou que, principalmente com a aproximação dos eventos de final de ano, quando há uma tendência estatística do aumento de crimes, os policiais irão trabalhar com mais afinco, para que os resultados sejam ainda mais satisfatórios no ano de 2024.