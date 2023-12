RN tem 274 estudantes, 7 professores e 6 escolas estaduais premiadas na OBMEP

A 18ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas reuniu mais de 18,3 milhões de estudantes dos ensinos Fundamental e Médio de todo o país.

Realizada pelo IMPA (Instituto de Matemática Pura e Aplicada), a iniciativa é a maior competição científica do país e alcançou 99,78% dos municípios brasileiros e mais de 55 mil escolas nesta edição.

Estudantes de escolas estaduais de todas as regionais de Ensino do Rio Grande do Norte participaram da Olimpíada e conquistaram premiações e medalhas. Ao todo foram premiados 274 estudantes, 7 professores e 6 escolas da rede estadual.

A professora Socorro Batista, secretária de Educação do RN, destacou a importância desse resultado.

“Um desempenho muito positivo, e que evidencia o potencial existente nos estudantes da rede pública e a relevância do esforço contínuo desenvolvido por educadores e gestores da rede estadual de ensino”.

Na difícil competição que trata de conhecimentos na fundamental área do conhecimento humano, a Matemática, os estudantes de escolas estaduais do RN conquistaram 06 medalhas de ouro - 02 na Ensino Fundamental 1 (1º ao 5º ano); 01 no Ensino Fundamental 2 (6º ao 9º ano); e 03 no Ensino Médio (1º ao 3º ano).

Os estudantes da rede pública conquistaram também 21 medalhas de prata – 09 no Ensino Fundamental 1; 03 no Ensino Fundamental 2; e 09 no Ensino Médio. Conquistaram ainda 63 medalhas de bronze – 17 no Ensino Fundamental 1; 21 no Ensino Fundamental 2; e 25 no Ensino Médio.

184 alunos da rede pública estadual foram ainda agraciados com Menção Honrosa por seus desempenhos na Olimpíada – 42 no Ensino Fundamental 1; 58 no Ensino Fundamental 2; e 84 no Ensino Médio.

Criada em 2005, a Olimpíada tem como objetivos: estimular o estudo da matemática no país; contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica; identificar jovens talentos e incentivar seus ingressos nas universidades, nas áreas científicas e tecnológicas; incentivar o aperfeiçoamento de professores das escolas públicas; promover a inclusão social por meio do conhecimento.

Participam da Olimpíada Brasileira de Matemática da Escola Públicas instituições de ensino públicas e privadas. O certame é promovido com recursos do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A organização da OBMEP ainda não divulgou a data da entrega das premiações.