Servidora da UERN morre afogada em açude de Frutuoso Gomes

Família estava numa chácara no município e neste local existe um açude. Por volta das 10 horas deste sábado, 30, Zulmira Oliveira desceu numa espécie de tirolesa e quando mergulhou no açude, não conseguiu subir. Ela não sabia nadar. A cena triste foi testemunhada pelo filho, sobrinha, irmã e a mãe. Em Nota, a UERN informa que decretou luto de 3 dias.

A servidora da UERN, Zulmira Batista de Oliveira Neta, de 41 anos, morreu possivelmente afogada às 10 horas deste sábado (30), num rancho, no município de Frutuoso Gomes, no Oeste do Rio Grande do Norte.

A PM de Frutuoso Gomes teria sido informada que a família de Zulmira alugou um rancho (chácara) para passar o final de semana/réveillon em família e no local existe um açude.

Num momento de descontração, a vítima teria descido numa tirolesa, mergulhou no açude e não conseguiu subir. Não sabia nadar. Estava na companhia do filho, da sobrinha, da irmã e da mãe, que não conseguiram resgatá-la à tempo.

Em Nota, a reitora Cecília Maia, da UERN, lamenta profundamente o ocorrido, se solidariza com familiares e decreta luto de três dias na instituição.

“Servidora da UERN desde 2014, Zulmira Desempenhou com zelo e presteza seus serviços à Instituição. Lotada na Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (PROE), exercia o cargo de secretária", informa a nota.

A PM foi acionada o local e, por sua vez, acionou a Polícia Civil e o Instituto Técnico-científico de Perícia para resgatar o corpo e fazer exames.