PRF fiscalizou 1.744 pessoas e 1.492 veículos na Operação Ano Novo no RN

A Polícia Rodoviária Federal encerrou, às 23h59 desta segunda-feira (01), no Rio Grande do Norte, a Operação Ano Novo 2024. Iniciada na última sexta-feira (29), a ação teve o foco em promover mais segurança pública e viária, o efetivo policial reforçou a fiscalização nas rodovias federais do estado.

Durante os quatro dias de operação, a PRF fiscalizou 1.744 pessoas e 1.492 veículos, flagrando 164 ultrapassagens indevidas (aumento de 31,2% comparado ao ano de 2022), 51 condutores ou passageiros que não utilizavam o capacete, 20 crianças que não utilizavam o dispositivo de retenção (DRC) e 64 por não uso do cinto de segurança.

Referente a embriaguez ao volante, 27 motoristas foram autuados e 15 pessoas presas.

Durante o período foram contabilizados 11 acidentes, três acidentes graves (uma redução de 62% comparado ao ano de 2022), 14 pessoas feridas (uma redução de 42%) e nenhuma vítima fatal.

A Operação Ano Novo - encerrada ontem - é a segunda ação da PRF de reforço na fiscalização de trânsito e prevenção de acidentes no âmbito do Programa Rodovida, que começou em dezembro do ano passado e vai até depois do carnaval, com ações relacionadas à segurança viária desenvolvidas por instituições integrantes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT). A meta é diminuir o número de acidentes, mortes e feridos no trânsito do Brasil.