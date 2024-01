Preso de justiça é assassinado a tiros na zona rural de Apodi

O crime aconteceu na tarde desta terça-feira (2), no Bar do Máximo Gama, localizado no sítio Caboclo, na zona rural do município. A vítima foi identificada como Renato Ranyer Torres. De acordo com a Polícia Militar, ele estava bebendo com amigos, quando dois homens se aproximaram em uma motocicleta e o executaram a tiros. Renato respondia no regime semiaberto, monitorado por tornozeleira eletrônica, ao crime de tráfico de drogas. A polícia civil vai investigar se este crime tem ligação com o assassinato dele.