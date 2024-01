Operação Réveillon termina sem registro de acidente com vítima fatal na região oeste do RN. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (2), pelo comandante da 2ª CIPRv, Major Emerson. As fiscalizações ocorreram entre os dias 30 de dezembro de 2023 e 1º de janeiro de 2024, nas estradas localizadas na região Oeste do Rio Grande do Norte. 926 veículos foram fiscalizados, 147 autos de infração emitidos e 22 removidos pelo DETRAN.

A Operação Réveillon, realizada pela 2ª Companhia Independente de Policiamento Rodoviário (2ª CIPRv), com sede em Mossoró, foi concluída sem nenhum registro de acidente com vítima fatal.

Os dados da operação foram divulgados nesta terça-feira (2), pelo comandante da Companhia, Major Emerson Mendes. As fiscalizações ocorreram entre os dias 30 de dezembro de 2023 e 1º de janeiro de 2024, nas estradas localizadas na região Oeste do Rio Grande do Norte.

Ao todo, 926 veículos foram fiscalizados, 147 autos de infração emitidos e 22 removidos pelo DETRAN. Também não foram apreendidas nenhuma Carteira Nacional de Habilitação (CNH), mesmo com 375 Testes Etilômetros realizados, 10 recusas para a realização e instauração de um Processo Criminal.

“Os transtornos com o grande fluxo de veículos sempre ocorrem nesse período. O que realmente importa é que ficamos extremamente satisfeitos com o resultado da Operação Réveillon com zero sinistros de trânsito. Nosso objetivo de trabalhar em prol da preservação de vidas obteve êxito nesse momento, vamos continuar intensificando nossas ações nas rodovias, sempre contando com o apoio e colaboração da sociedade, por um trânsito mais ordeiro e pacífico”, celebrou o major Emerson Mendes.