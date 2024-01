Bandidos escondem arma em balde para assaltar vítimas no Sumaré. O crime foi registrado por volta das 6h40 desta quarta-feira (3), em um restaurante localizado no bairro. Dois homens, em uma motocicleta, assaltam três pessoas, levando todos os seus pertences. As vítimas informaram que os assaltantes estavam em uma moto azul e antiga e que carregavam a arma dentro de um balde, mas não souberam informar a placa do veículo. Eles ainda não foram localizados pela polícia.