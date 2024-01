Ciclista morre atropelado próximo ao viaduto do Santa Delmira, em Mossoró. O caso aconteceu por volta das 20h30 desta quarta-feira (3), na BR-304. Naziel Ferreira de Paiva, de 54 anos, seguia em sua bicicleta, quando foi colhido por um carro tipo corsa. Segundo o delegado Luís Antônio, que atendeu a ocorrência, a vítima havia ingerido bebida alcoólica e seguia na contramão, na parte interna da pista próximo à mureta que divide as vias. O condutor do carro permaneceu no local e se submeteu ao teste do bafômetro, que deu negativo. O delegado afirmou que a polícia civil vai aguardar o laudo do Itep para saber se o motorista estava acima da velocidade permitida no momento do atropelamento.

Um ciclista morreu, na noite desta quarta-feira (3), em Mossoró, após ser atropelado por um carro tipo corsa. O caso aconteceu por volta das 20h30, na BR-304, próximo ao viaduto do Santa Delmira.

A vítima identificada como Naziel Ferreira de Paiva, de 54 anos. Segundo o delegado Luís Antônio, que atendeu a ocorrência, ele havia ingerido bebida alcoólica e seguia na contramão, na parte interna da pista próximo à mureta que divide as vias. Naziel foi arrastado por cerca de 70 metros, juntamente com sua bicicleta.

O condutor do carro permaneceu no local até a chegada da polícia. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, realizado pela Polícia Rodoviária Federal, que deu resultado negativo.

O delegado afirmou que a polícia civil vai aguardar o laudo do Itep para saber se o motorista estava acima da velocidade permitida no momento do atropelamento, o que poderia gerar culpa compartilhada na ocorrência.

O condutor, assim como outras pessoas que estavam com ele no veículo, bem como o PRF que atendeu a ocorrência, foram ouvidos na delegacia de plantão. O inquérito do caso será remetido à 39ª Delegacia de Polícia, onde a investigação irá seguir.