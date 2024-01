DHPP elucida homicídios de mãe e filha em 2018, nos Paredões. As vítimas, a adolescente Fernanda Alice de Freitas Viana e a mãe dela, Valéria Guedes de Freitas, foram assassinadas a tiro no dia 2 de fevereiro de 2018, na própria casa. O crime foi cometido por José Neto de Oliveira Cortez e Franças de Freitas Cortez, a mando de Diego de Souza Ponte, o Diego Tardelly (FOTO). De acordo com a delegada Cristiane Magalhães, titular da DHPP, o crime foi motivado por vingança, visto que Valéria apontou, em depoimento à justiça, Diego como autor do homicídio do marido dela e de outras duas pessoas.

A equipe da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa de Mossoró (DHPP), elucidou um duplo homicídio, ocorrido no ano de 2018, que vitimou Valéria Guedes de Freitas e a filha dela, Fernanda Alice de Freitas Viana, na época com 16 anos.

Conforme a delegada Cristiane Magalhães, titular da DHPP, o crime foi cometido por José Neto de Oliveira Cortez e Franças de Freitas Cortez, a mando de Diego de Souza Ponte, o Diego Tardelly.

Ainda segundo a delegada, o crime foi motivado por vingança, visto que Valéria apontou, em depoimento à justiça, Diego como autor do homicídio do marido dela, Francisco Ferreira Viana, e de outras duas pessoas.

A adolescente, que não era o alvo dos criminosos, foi morta apenas por ser filha de Valéria e estar no local no momento em que os homens chegaram.

Diego Tardelly já se encontra preso, na Penitenciária Agrícola Mário Negócio. No final de 2018, ele foi condenado a pena de 20 anos de prisão pelo homicídio de Francisco Viana. Do local, arquitetou e ordenou o duplo homicídio das duas mulheres.

Já quanto aos executores do crime, José Neto também já foi preso, enquanto Franças de Freitas morreu há uns anos, em decorrência de um acidente automobilístico.



O CRIME

Consta no inquérito policial que por volta das 19h45 do dia 2 de fevereiro de 2018, José Neto e Franças chegaram à casa das vítimas, localizada na Rua Anatália de Melo Alves, fortemente armados.

Os dois encontraram Fernanda Alice sentada na calçada, com uma criança no colo. Eles ordenaram que ela colocasse a criança no chão e, em seguida, a executaram.

Na sequência, entraram na residência e também executaram a mãe dela, Valéria, que era o alvo principal da ação.

MOTIVAÇÃO DOS CRIMES

Em 2016, Diego Tardelly matou o marido de Valéria, Francisco Ferreira Viana, porque este havia tomado conhecimento sobre um duplo homicídio que Tardelly tinha cometido em 2015.

Após o assassinato do marido, Valéria foi ouvida pela justiça e apontou Tardelly como autor do homicídio e justificou que o marido foi morto por saber de outros dois crimes do acusado. A partir disto, a mulher foi jurada de morte, crime que acabou sendo cometido pouco tempo depois.