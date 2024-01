Técnico em refrigeração é assassinado a tiros em Mossoró-RN

Robson Salviano de Sousa Pereira, que completaria 37 anos no dia 10 deste mês, foi morto a tiros no Bar Skinão do Kadin, localizado na Av Rio Branco, bairro Santo Antônio, em Mossoró. O fato chegou ao conhecimento da Polícia Militar às 13h50. Deve ser investigado pela Polícia Civil.

O técnico em refrigeração Robson Salviano de Sousa Pereira, que completaria 37 anos no dia 10 deste mês, foi assassinado no início da tarde deste domingo, 7, em Mossoró-RN.

O crime aconteceu em frente ao Bar Skinão do Kadin, na Avenida Rio Branco, bairro Santo Antônio, ao norte do Centro da cidade. No local, havia várias outras pessoas.

A Polícia Militar foi acionada ao local por volta das 13h50, através do 190. No local, poucas informações a respeito do autor e o que teria motivado o crime.

A Polícia Civil e equipe do Instituto Técnico-científico de Perícia realizaram o trabalho de perícia no local e removeram o corpo para exames na sede do ITEP.

O caso será investigado pela 10ª DHPP, de Mossoró, tomando como base o relatório das autoridades policiais e do ITEP que estiveram no local da ocorrência.

Trata-se do primeiro caso de Conduta Violenta Letal e Intencional ocorrido em 2024, no território de Mossoró.