Criminosos invadem agência bancária e tentam arrombar cofres, em Martins

Um furto foi registrado nesta segunda-feira (8), em uma agência bancária localizada no município de Martins, no Alto Oeste do Rio Grande do Norte. A ação aconteceu durante a madrugada.

De acordo com o delegado Murilo Baessa, inicialmente, as investigações apontam para a participação de 2 a 4 pessoas no crime.

Os suspeitos acessaram a câmara frigorífica de um supermercado que fica ao lado da agência bancária, subiram no telhado do estabelecimento e pularam para o telhado do banco, por onde acessaram o interior do local.

Em seguida, tentaram arrombar dois cofres, utilizando maçaricos, mas conseguiram perfurar apenas um deles.

Ainda segundo o delegado, apesar de o valor furtado ainda não ter sido contabilizado, a polícia acredita que os criminosos não tenham conseguido obter uma grande quantia, visto que a parte do cofre que eles conseguiram perfurar continha apenas notas de R$ 2 e R$ 5.

Os suspeitos fugiram do local levando, ainda, 3 revólveres. Também furtaram uma caminhonete, que pertencia ao supermercado e foi utilizada para a fuga. O veículo foi abandonado no município de Umarizal.

O delegado informou que as investigações irão prosseguir e que, neste caso, a polícia de Martins contará com o apoio da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR).