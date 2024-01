Polícia procura suspeito de golpear a ex-esposa com chave de roda e depois atropelá-la. A tentativa de feminicídio aconteceu na sexta-feira (5), no município de Encanto, no Alto Oeste do Rio Grande do Norte. A justiça já emitiu um mandado de prisão preventiva em desfavor de Francisco Augusto de Lima, conhecido por “Maninho”. De acordo com a polícia civil, ele tentou matar a ex-esposa desferindo golpes com uma chave de roda contra a cabeça dela. Não satisfeito, o homem atropelou a vítima por, pelo menos, três vezes, utilizando um veículo Hilux. Em seguida, ele fugiu e é considerado foragido. Quem souber qualquer informação que possa ajudar a localizá-lo, pode entrar em contato com a polícia civil pelo 181.

A polícia civil está à procura de Francisco Augusto de Lima, conhecido por “Maninho”. Contra ele existe um mandado de prisão preventiva por ter tentado contra a vida da ex-esposa, na sexta-feira (5).

O crime aconteceu no município de Encanto, no Alto Oeste do Rio Grande do Norte. De acordo com a polícia civil, na sexta, Francisco utilizou uma chave de roda para golpear a cabeça da vítima. Não satisfeito, ele atropelou a mulher por, pelo menos, três vezes, utilizando um veículo Hilux.

Apesar da gravidade, a mulher foi socorrida com vida para o Hospital Regional de Pau dos Ferros, onde encontra-se internada.

No local, ela relatou que estava no veículo com o suspeito e, em determinado momento, ele pediu que ela descesse para “arrochar a roda”, momento em que foi atingida com a ferramenta.

Francisco fugiu após o atropelamento e é considerado foragido da justiça. Quem souber qualquer informação que possa ajudar a localizá-lo, pode entrar em contato com a polícia civil pelo 181.