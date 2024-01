Discussão durante festa termina com um jovem de 18 anos morto, em São Miguel . O caso aconteceu na noite deste domingo (7), na Rua Treze de Maio. De acordo com o delegado Hércules Freitas, Francisco Alexandre Duarte de Lima Filho, de 18 anos, foi atingido por um único golpe de faca peixeira, na região do peito. A cena foi presenciada por várias pessoas que estavam no local e detiveram o suspeito, Flávio Felix de Aquino Silva, de 22 anos, até a chegada da polícia. Ele foi encaminhado para a delegacia, onde foi autuado. A motivação do crime é desconhecida. Sabe-se apenas que os dois tiveram uma discussão instantes antes do crime.

FOTO: ALTO OESTE 24 HORAS