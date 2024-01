De janeiro a novembro de 2023 Mossoró acumulou saldo positivo de 7.426 empregos. O dado, do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), leva em consideração o saldo entre admissões e demissões. Nenhuma outra cidade do estado registrou tantos empregos no período.

Mossoró segue contabilizando números positivos na geração de novos postos de trabalho em nível de Rio Grande do Norte. No balanço de janeiro a novembro de 2023, foram gerados 7.426 empregos com carteira assinada, levando em consideração o saldo entre admissões e demissões. Nenhuma outra cidade do estado registrou tantos empregos no período.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Em novembro, o saldo positivo foi de 537 vagas de trabalho. No mês, o segmento que mais gerou vagas foi o de Serviços, com 444 admissões, seguido pelo Comércio com 192 novos empregos.

Levando em consideração o período de janeiro de 2021 a novembro de 2023, foi registrado saldo de 16.942 postos de trabalho formais em Mossoró.

Os resultados, de acordo com o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, são reflexo de ações executadas pela gestão no sentido de atrair a instalação de novas empresas para a cidade de Mossoró, modernizando processos e garantindo novos investimentos em setores como o supermercadista, que recentemente ampliou a sua atuação, com a chegada de empreendimentos como o Assaí Atacadista.

“Entendemos que esse resultado é consequência das ações desenvolvidas pela Prefeitura na autorização para instalação de novos empreendimentos no Município, consequentemente abertura de novas vagas, além do trabalho realizado a partir do ‘Painel de Empregos’, articulando junto às empresas os processos de recrutamento e seleção de pessoal, agilizando os processos de contratação. Tudo isso foi fundamental para o aumento no número de empregos em Mossoró”, relatou.

O Programa “Mossoró Realiza”, com obras em execução em diferentes regiões da cidade, também tem contribuído para a geração de empregos na cidade, como reforça o prefeito.

“É importante destacar todas as ações de estruturação da cidade, gerando melhorias logísticas, com asfaltamento e iluminação de vias, construções, reformas, além da segurança jurídica, maior facilidade para emissão de licenças de instalação das empresas, entre outras políticas públicas”, concluiu o gestor.