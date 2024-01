Criminoso se passando por policial invade casa e executa idoso de 62 anos, em Upanema

Um idoso de 62 anos, identificado como Raimundo Cristino da Silva, conhecido como Raimundo Caina, foi assassinado a tiros, na madrugada desta quarta-feira (10), no município de Upanema.

O crime foi registrado à 1h20, em uma residência localizada próximo ao posto de combustíveis.

O filho da vítima procurou a polícia para relatar o caso. Contou aos policiais que os dois estavam dormindo, quando uma pessoa quebrou a porta da residência, gritando que era a polícia. Em seguida, o suspeito se dirigiu até o idoso e o executou com vários tiros.

O homem fugiu após o crime e ainda não se sabe a autoria e nem a motivação para o homicídio.

As equipe do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) e da delegacia de plantão de Mossoró foram acionadas para periciar o local e colher as primeira informações para iniciar as investigações.

O corpo foi removido para exames em Mossoró e, posteriormente, deverá ser liberado para sepultamento.