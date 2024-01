PF deve dar resposta final sobre o caso Marielle ainda neste primeiro trimestre, diz diretor

Andrei Rodrigues falou sobre as investigações do caso durante entrevista ao Jornal da CBN. Ele frisou que a equipe está no caso há menos de um ano, mas que está fazendo o possível para chegar a um desfecho. “Esse é um outro desafio que a Polícia Federal assumiu no ano passado. Estamos a menos de um ano à frente dessa investigação, de um crime que aconteceu há cinco anos”, disse.