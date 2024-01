Polícia registra homicídio durante a madrugada em Governador Dix-Sept Rosado. O crime aconteceu por volta das 4h desta quinta-feira (11). A vítima foi identificada como Francisco Everi de Andrade, de 44 anos. Ele estava na calçada de uma residência, conversando com outras pessoas, quando foi surpreendido pelos criminosos. Segundo o perito Álamo Silva, do Itep, os vestígios no local indicam que após ser alvejada inicialmente, a vítima ainda tentou correr, mas acabou caindo logo em seguida. Francisco foi ferido com vários disparos, na região das costas e do rosto. A polícia civil vai investigar o caso.

Um crime de homicídio foi registrado na madrugada desta quinta-feira (11), no município de Governador Dix-Sept Rosado. A vítima foi identificada como Francisco Everi de Andrade, de 44 anos.

O homem estaria na calçada de uma residência, conversando com outras pessoas, por volta das 4h, quando foi surpreendido pelos criminosos.

Segundo o perito Álamo Silva, do Itep, os vestígios no local indicam que após ser alvejada inicialmente, a vítima ainda tentou correr, mas acabou caindo logo em seguida. Francisco foi ferido com vários disparos, que o atingiram na região das costas e do rosto.

Os suspeitos fugiram em seguida. Sabe-se até o momento que Francisco tinha uma passagem no sistema prisional pelo crime de importunação sexual, mas não é possível saber, ainda, se a morte dele teria alguma ligação.

O corpo foi removido para a sede do Itep, em Mossoró. A equipe da delegacia de plantão de Mossoró também esteve no local, colhendo as informações iniciais, que serão encaminhadas ao delegado titular de Governador, por quem o crime será investigado.