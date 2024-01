Homem é morto pela esposa com golpes de enxada na cabeça, em Serra do Mel

Homem é morto pela esposa, uma idosa de 75 anos, com golpes de enxada na cabeça, em Serra do Mel. O crime aconteceu nesta quinta-feira (11), na Vila Rio de Janeiro. A polícia militar foi acionada por volta das 14h. A vítima, identificada como Everaldo Dantas da Silva, de 75 anos, chegou a ser socorrida para o hospital da cidade e, em seguida, transferida para o HRTM, em Mossoró, mas não resistiu aos ferimentos. A mulher fugiu após o crime. A reportagem do MH foi informada que o casal já tinha histórico de violência e que a PM já havia atendido outras ocorrências envolvendo brigas entre os dois. Também há informações de que Everaldo costumava agredir a esposa quando estava bêbado.

Um homem foi assassinado com golpes de enxada, na região da cabeça, pelas própria esposa, uma idosa de 75 anos, no município de Serra do Mel. O crime aconteceu nesta quinta-feira (11), na Vila Rio de Janeiro.

A polícia militar foi acionada por volta das 14h. A vítima, identificada como Everaldo Dantas da Silva, de 75 anos, chegou a ser socorrida para o hospital da cidade e, em seguida, transferida para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, mas não resistiu aos ferimentos. A mulher fugiu após o crime.

A reportagem do MOSSORÓ HOJE foi informada que o casal já tinha histórico de violência e que a PM já havia atendido outras ocorrências envolvendo brigas entre os dois.

O delegado Paulo Torres, titular da delegacia de Serra do Mel, disse que as informações colhidas eram que o casal brigava muito que a vítima bebia em excesso.

Ainda de acordo com informações colhidas pela reportagem do MH, Everaldo costumava agredir a esposa quando estava bêbado. O filho do casal compareceu à delegacia regional de Mossoró, para prestar esclarecimentos.

A expectativa é que a idosa seja apresenta ao delegado nesta sexta-feira (12), em Serra do Mel.