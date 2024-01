Jovem de 20 anos é morto a tiros no Centro da cidade de Caraúbas

O jovem Pedro Guilherme de Freitas Rodrigues, de 20 anos, foi morto a tiros no Centro da cidade de Caraúbas, por volta de meio-dia deste sábado, dia 13.

A Polícia Militar recebeu informações que a vítima Pedro Guilherme chegou a rua Professor Zózimo pilotando uma moto, sendo perseguido por dois homens também numa motocicleta.

O local foi isolado e a Polícia Civil, juntamente com os peritos do Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP), foram acionados para iniciarem as investigações do caso.

Este é o primeiro caso de Conduta Violenta Letal e Intencional registrada no município de Caraúbas no ano de 2024. Em 2023, foram 15 ocorrências desta natureza.

Caraúbas tem cerca de 20 mil habitantes e está distante 72 km de Mossoró-RN.

Outro assassinato

Em São Francisco do Oeste, município de 4 mil habitantes perto da cidade de Pau dos Ferros-RN, o jovem Vagner Vinícius Matias Justino, conhecido por Gato Preto, de 20 anos, foi baleado e morto às 12 horas de sábado, 13, por quatro homens bem armados que fugiram em duas motos.