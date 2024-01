Fernandinho Beira Mar é transferido para o Presídio Federal de Mossoró-RN

Já o preso igualmente perigoso Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, que estava no Presídio Federal de Mossoró, foi transferido para o Presídio Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, onde Beira Mar se encontrava recolhido até esta semana. O rodízio é um procedimento de segurança adotado para presos de alta periculosidade.

Preso desde julho de 2006 e condenado a 317 anos de prisão, o ex-narcotraficante Luiz Fernando da Costa, o Beira Mar, de 56 anos, foi transferido novamente de presídio.

Trata-se de um procedimento de segurança do Sistema Prisional Federal Brasileiro, que prevê rodízio entre presos perigosos nos presídios federais a cada 12 meses.

Desta vez, Beira Mar saiu do Presídio Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, para o Presídio Federal de Mossoró, no Oeste do estado do Rio Grande do Norte.





Beira Mar é o primeiro preso do Sistema Prisional Federal no Brasil. Ele chegou ao sistema no dia 19 de julho de 2006, quando foi inaugurado o presídio de Catanduvas, no Oeste do Paraná.

E desde então, anualmente, ele troca de lugar com outros detentos igualmente perigosos. Semana passada, ele trocou de lugar com Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP.

Marcinho VP estava em Mossoró e foi transferido para o Presídio Federal de Campo Grande, enquanto Beira Mar foi transferido para o Presídio Federal de Mossoró.

A transferência aconteceu nos dias 10 e 11 deste mês, numa operação que contou com o jato da Polícia Federal e agentes bem treinados da Polícia Penal Federal.

Os demais presos perigosos que são submetidos a rodízio nos presídios federais são: Marcola, Cabeça Branca, Nem da Rocinha. Os 5 são sentenciados a mais de 900 anos de prisão.

Cinco presos mais temidos do Brasil

338 anos - Marcos Willians Camacho, o Marcola

317 anos - Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar

100 anos - Luiz Carlos da Rocha, o “Cabeça Branca”

96 anos - Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem da Rocinha

44 anos - Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP

Com informações da CNN AQUI e do G1 de Mato Grosso