Colisão entre duas motocicletas deixa uma pessoa morta e outra ferida em Baraúna

O caso aconteceu no final da noite deste domingo (14), na Avenida principal da cidade. A vítima fatal foi identificada como José Adriano da Silva, de 35 anos. De acordo com informações do Subtenente Almeida, comandante da guarnição de Baraúna, os policiais que atenderam a ocorrência foram informados por populares que a vítima havia ingerido bebida alcoólica e transitava em uma motocicleta, na contramão, quando colidiu em outra. O segundo condutor envolvido, um homem de 42 anos, foi socorrido para o HRTM, em uma ambulância do Samu. O estado de saúde dele é desconhecido.