Jovem baleado durante comemoração no Dom Jaime morre no HRTM. José Vanzeir Robson Sobrinho, de 25 anos, sofreu um disparo na região da cabeça, na tarde desta quinta-feira (18). Ele, juntamente com outro rapaz, de 20 anos, foi socorrido para o HRTM e chegou a ser intubado, mas acabou não resistindo. Os dois jovens foram baleados no momento em que participavam de uma comemoração da vitória do Baraúnas, que venceu o Potiguar, na quarta-feira (17). O outro rapaz, identificado como Victor, segue internado.

FOTO: CEZAR ALVES