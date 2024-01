Autoridades dobram número de policiais para o segundo Potiba

Autoridades querem que a segunda partida entre Potiguar e Baraúnas aconteça no final da tarde deste domingo, 21, em Mossoró, com o verdadeiro torcedor chegando e saindo em segurança. Terá patrulhados nas ruas e dentro do Estádio, antes, durante e depois da partida. Foto: Lucas Bulcão (Secom/PMM)

As autoridades de segurança vão dobrar o nome de agentes para o segundo Potiba 2024, que será realizado no Nogueirão, neste domingo, dia 21. No primeiro Potiba, foram pouco mais de 100 homens e agora serão 220.

O jogo será às 17h. O esquema de segurança ampliado foi possível a partir do envolvimento direto da Prefeitura de Mossoró, a Polícia Militar e autoridades de trânsito com atuação na região de Mossoró-RN.

A partida válida pelo Campeonato Potiguar 2024 contará com um efetivo de cerca de 220 agentes de segurança, atuando nas imediações e dentro do Estádio antes, durante e depois do jogo.

A meta, segundo o comandante da Guarda Municipal de Mossoró, coronel Walare Costa, é garantir que o pai de família vá assistir ao jogo entre os dois clubes da cidade e volte para casa com segurança. Daí será feito um patrulhamento intenso nas imediações.

O Baraúnas baniu do Estádio duas torcidas uniformizadas, por brigarem dentro do Estado no jogo realizado quarta-feira desta semana.

Outro evento trágico que despertou a atenção das autoridades, foi que um grupo de jovens estavam comemorando a vitória do Baraúnas no Bairro Dom Jaime Câmara e dois foram baleados na cabeça. Um não resistiu.

Veja mais

Jovem baleado no Dom Jaime Câmara morre no Hospital Regional Tarcísio Maia

A Prefeitura de Mossoró e autoridades de segurança pública, bem como representantes dos clubes participaram da reunião que definiu o esquema especial para o clássico. O encontro foi realizado na sexta-feira (19), na sede do 2° Batalhão de Polícia Militar (BPM).

O planejamento prévio realizado pelas autoridades públicas é uma das importantes medidas para garantia da segurança de todos no estádio e seu entorno. A administração pública do município integra a iniciativa com efetivo de agentes da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM).

“O torcedor chegará domingo ao Nogueirão sentindo a segurança nos quatro cantos do estádio. Como deve ser. Pedimos, claro, a colaboração de todos: dos clubes, das torcidas para ser mais um jogo tranquilo e com a rivalidade sadia apenas dentro de campo”, pontuou Larissa Maciel, secretária municipal de Esporte e Juventude.