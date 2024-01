Kug Fu é a novidade no retorno do Viva Rio Branco neste domingo

“Estamos abrindo espaços para outras modalidades no “Viva Rio Branco”, e o kung fu será nosso cartão de visitas dessa nova fase dessa ação que desenvolvemos aos domingos no Corredor Cultural. Quem desejar trazer sua atividade para o programa, as portas da Prefeitura de Mossoró estão abertas para os novos parceiros e seus projetos. É só nos procurar para que agendemos a apresentação”, declarou a secretária de Esporte, Larissa Maciel.

Após recesso de fim de ano, o público mossoroense tem neste domingo (21) o retorno das atividades do Programa “Viva Rio Branco”, realizado na via do mesmo nome, no centro da cidade.

Das 16h às 19h, as vias que dão aceso à avenida Rio Branco, no trecho do Corredor Cultural, estarão interditadas para tráfego de veículos, possibilitando que a população realize sua caminhada, corrida ou passeio de bicicleta e patins.

Também haverá aula de dança na praça Sadrak Tavares e kung fu na praça do Teatro Dix-huit Rosado.

NOVIDADE

O retorno do programa “Viva Rio Branco” também será marcado por uma aula especial de kung fu, a ser ministrada às 17 horas, na praça do Teatro Municipal Dix-Huit Rosado, pelo professor Gil Bento, da Academia Garra de Àguia.

“Estamos abrindo espaços para outras modalidades no “Viva Rio Branco”, e o kung fu será nosso cartão de visitas dessa nova fase dessa ação que desenvolvemos aos domingos no Corredor Cultural. Quem desejar trazer sua atividade para o programa, as portas da Prefeitura de Mossoró estão abertas para os novos parceiros e seus projetos. É só nos procurar para que agendemos a apresentação”, declarou a secretária de Esporte, Larissa Maciel.