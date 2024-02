Inscrições para o concurso da Saúde encerram-se dia 5 de fevereiro

A prefeitura de Mossoró segue com editais abertos para concurso público nas áreas de saúde, educação e assistência social. São quase 500 vagas disponíveis, com oportunidades para níveis médio e superior para ingresso no serviço público municipal.

Confira as datas para inscrição e informações de todos os editais lançados pelo município.

Edital do Concurso de Mossoró.



Concurso Educação



Na área da educação, as vagas são para os cargos de professor da Educação Infantil, Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Língua Inglesa, Ensino da Arte, Ensino Religioso e Educação Física). Também há oportunidades para supervisor escolar e nutricionista.

Pela primeira vez na história da Educação de Mossoró, um concurso público também oferece vagas para professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE), psicólogo educacional, assistente social e profissional de apoio à Educação Inclusiva. Além das vagas imediatas, o concurso oferece cadastro de reserva com 560 oportunidades.

Veja

Concurso da Educação em Mossoró terá 112 vagas para contratação imediata



As inscrições foram abertas no dia 17 de janeiro e seguem até o dia 19 de fevereiro, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN), banca organizadora do certame.

As provas serão aplicadas no dia 7 de abril, pela manhã (para o cargo de nível médio) e à tarde (para cargos de nível superior).

A taxa de inscrição para nível médio é de R$ 100,00. Já para nível superior o valor é de R$ 130,00. Candidatos inseridos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), Doadores de sangue, de órgãos, de medula óssea e participantes que tenham contribuído nas três últimas eleições na função de mesário também serão isentos do pagamento da taxa.





Concurso Saúde





Para a área da saúde, as inscrições seguem abertas até o próximo dia 5 de fevereiro de 2024. O certame está ofertando 330 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. Além disso, há previsto 1.600 vagas para cadastro de reserva.

Os interessados devem realizar inscrições de forma única e exclusiva pela internet, por meio do endereço eletrônico www.idecan.org.br. A taxa de inscrição do concurso público para cargos de níveis médio e técnico é de R$ 100,00. Já para cargos de nível superior, a taxa de inscrição é de R$ 130,00.

As provas do certame serão aplicadas em 10 de março de 2024. Para os cargos de níveis médio e técnico: das 8h às 12h. Para os cargos de nível superior: das 14h às 18h.





Assistência Social



A prefeitura de Mossoró segue com inscrições abertas também para o certame da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC). Serão 50 vagas para cargos de níveis superior e médio. O edital com todas as informações foi publicado no Diário Oficial de Mossoró (DOM), no dia 9 de janeiro.

As vagas são para Agente administrativo, Cuidador social, Educador social, Assistente social, Psicólogo, Técnico de Nível Superior para Bacharel em Direito e Técnico de Nível Superior para área de Pedagogia, Ciências Sociais ou Sociologia.

As inscrições serão realizadas até o dia 15 de fevereiro, somente via internet, por meio do endereço eletrônico https://www.idecan.org.br/. A taxa de inscrição para as vagas de nível médio é de R$ 100,00 e para nível superior, R$ 130,00. As provas serão aplicadas no dia 31 de março, pela manhã das 8h às 12h para os candidatos para o nível médio e à tarde das 14h às 18h para nível superior.



Os cargos ofertados no concurso público da saúde da Prefeitura de Mossoró têm vencimentos iniciais que variam de R$ 1.545,94 a R$ 4.211,17.