Homem confessa que matou Jubileu e diz que o confundiu com um desafeto. Após ser preso, na manhã desta segunda-feira (5), Alexandre David Andrade da Silva, de 20 anos, confessou ser o autor dos disparos que mataram o cinegrafista Carlos Romão Barbosa Filho, de 24 anos, conhecido como “Jubileu”. O crime aconteceu na noite deste domingo (4), no Sumaré, em Mossoró. Em depoimento, o suspeito afirmou que a intenção realmente era matar, no entanto, a vítima não seria o alvo. Jubileu teria sido confundido com um desafeto do autor; veja a entrevista completa com o delegado Caio Fábio, da DHPP.

Na manhã desta segunda-feira (5) a polícia civil, por meio das equipes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Mossoró (DHPP), da Divisão de Polícia Civil do Oeste (DIVIPOE) e a Delegacia Especializada em Narcóticos (DENARC), prenderam Alexandre David Andrade da Silva, de 20 anos.

Ele é suspeito de ter atirado e matado o cinegrafista Carlos Romão Barbosa Filho, de 24 anos, conhecido como “Jubileu”. O crime aconteceu na noite deste domingo (4), no Sumaré, em Mossoró.

Jubileu estava com a namorada em uma motocicleta. Ele havia pegado a jovem na casa dela, nas Malvinas, e os dois estavam entrando no Sumaré, quando foram interceptados por dois homens em outra motocicleta. Os suspeitos pediram os celulares das vítimas, em seguida ordenaram que a namorada descesse do veículo, mandaram o cinegrafista retirar o capacete e desferiram dois tiros contra sua cabeça.

Em coletiva de imprensa, na tarde desta segunda, o delegado Caio Fábio, da DHPP, informou que durante toda a madrugada receberam diversas informações sobre quem teria sido o autor do crime. No início da manhã, as equipes foram até a casa da avó do suspeito, onde ele morava, localizada nas Malvinas.



No local, encontraram um revólver calibre 38, possivelmente, utilizado no crime. O suspeito estava escondido em uma residência, na chamada “Favela do Velho”. Ele foi localizado pouco tempo depois.

Já na delegacia, Alexandre confessou que cometeu o crime e também afirmou que a arma encontrada na casa da avó dele, foi a usada para matar Jubileu. Ele também afirmou que a intenção realmente era matar, no entanto, a vítima não seria o alvo. Jubileu teria sido confundido com um desafeto do autor.

Alexandre contou ao delegado que, mesmo tendo pedido para o cinegrafista retirar o capacete, achou que se tratava mesmo do desafeto que ele procurava. Apenas na manhã desta segunda-feira (5), após ler sobre o homicídio, teria percebido que matou a pessoa errada.

Ainda segundo o delegado Caio Fábio, o autor afirmou que, ao ver as fotos na mídia, reconheceu Jubileu e que, inclusive, havia estudado com ele nas adolescência. “Mostrou-se, aparentemente, arrependido”, disse o delegado.

Sobre o roubo dos pertences das vítimas, o suspeito afirmou que teria sido apenas para despistar e passar mais tempo com elas.

O delegado informou, ainda, que ele e sua equipe têm agora dez dias para concluir o inquérito. A princípio, Alexandre foi indiciado pelo homicídio e também pelo crime de roubo.

Um menor, que também teria participado do crime e que pilotava a motocicleta utilizada por eles, já foi identificado e está sendo procurado pela polícia.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.