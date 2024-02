Como o AskGamblers Ajuda a Navegar no Universo dos Cassinos Online no Brasil?

A indústria dos cassinos online não pára de crescer no Brasil. Existem centenas de sites de apostas operando no país atualmente, atraindo 36% dos brasileiros, segundo dados recentes. Estimativas apontam que este mercado movimenta aproximadamente R$120 bilhões por ano, registrando um crescimento de mais de 130%, no ano passado.

A nova regulamentação proposta pelo governo Lula já foi aprovada no Congresso e aguarda apenas a sanção presidencial, tida como certa por parlamentares. Afinal, a regulamentação prevê a taxação das empresas e dos jogadores, além de uma outorga de R$30 milhões para empresas que desejarem operar no país. Apesar do alto valor da outorga, já há mais de 100 empresas na fila de espera.

Este é um momento mais do que oportuno para procurar o site de cassino que mais atender suas preferências, oferecendo as melhores promoções e bonificações. Porém, como encontrar o melhor cassino online em meio a tantas opções? A plataforma AskGamblers pode ajudar, e muito. Aprenda aqui como otimizar a sua busca.

Desdobramentos do Mercado de Apostas Online





Os impactos do crescimento dos cassinos online ultrapassam bastante as mesas de jogo. Além de gerar receita para os cofres públicos via taxação, esta indústria tem um enorme potencial para geração de empregos e ainda atrai investimentos em tecnologia e inovação. Cassinos online dependem de uma certa estrutura para operar, como uma internet rápida e confiável, bem como sistemas de encriptação e firewalls.

Devido ao enorme interesse dos brasileiros por cassinos online e ao crescimento vertiginoso de sites do tipo atuando no país, sites dedicados a avaliar e ranquear estes cassinos vêm se tornando cada vez mais populares. Dentre eles, AskGamblers, popular site de cassino, se destaca por suas análises precisas e listas atualizadas com as promoções mais recentes.

O Mercado de Afiliados

Muitos cassinos online investem pesado em marketing de afiliados, para impulsionar a divulgação de seus sites. Desde 2014, o setor vem apresentando crescimento anual de mais de 100% e não deve parar de crescer tão cedo. Mas, como funciona o marketing de afiliados?

Basicamente, sites e blogs divulgam determinado cassino em suas páginas, através de conteúdos e links para registro de novos jogadores. Em troca, o cassino paga uma porcentagem sobre cada novo jogador que se registra neste cassino, encaminhado através destes links.

Como os sites afiliados ganham por conversão de novos jogadores, nem sempre suas opiniões são confiáveis. Apesar da enorme oferta de sites publicando análises de cassinos, muitas vezes, o conteúdo é de baixa qualidade, mais focado em “vender seu peixe” do que em oferecer informações úteis, de qualidade e acima de tudo, honestas.

Neste sentido, é praticamente impossível encontrar um site mais confiável do que AskGamblers.

Sobre o Site

Desde 2006, AskGamblers oferece seus serviços a apostadores do mundo todo. Desde então, o site já publicou mais de 2.800 cassinos online, contando com mais de 511.000 usuários registrados. O site também recebe reclamações sobre cassinos online e auxilia jogadores em disputas com estes cassinos.

Até agora, AskGamblers já ajudou jogadores a recuperar mais de USD 61 milhões, como consequência destas reclamações. A qualidade dos serviços oferecidos pelo site é atestada por múltiplos prêmios de mercado mundo afora, incluindo SBC (Melhor Cassino Afiliado do Ano, 2020), SiGMA Europe (Afiliado do Ano), iGB (Melhor Cassino Afiliado e Melhor Site de Cassino), além de aparecer repetidas vezes na lista de 50 principais afiliados da EGR.

Jogada de Mestre





Para quem quer jogar logo, fazer uma pesquisa detalhada para encontrar o melhor cassino e a melhor oferta pode não ser divertido. No entanto, não há dúvidas de que a busca vale a pena. Além de buscar por promoções e jogos disponíveis, você ainda pode verificar se existem muitas reclamações sobre uma determinada plataforma, ou ainda se ela foi incluída em alguma lista negra.

Procure também por fóruns de jogadores para conferir a opinião de quem já teve alguma experiência, positiva ou negativa, sobre o site que você escolher. Não esqueça de verificar se a plataforma possui alguma licença válida, como UKGC, MGA e outras. Licenças como estas ajudam a comprovar a honestidade e a segurança desses sites. Por fim, dê preferência a plataformas que oferecem múltiplos canais e atendimento ao cliente.

Conclusão

A antiga regulamentação das apostas online, editada por Michel Temer através de Medida Provisória, em 2018, não incluía os cassinos online. Sem o amparo da lei e apostando em plataformas sediadas fora do Brasil, jogadores brasileiros ficaram mais expostos a fraudes. Espera-se que as novas regras tragam mais transparência para o setor e mais segurança para os apostadores. Mesmo assim, não deixe de conferir as revisões da Ask Gamblers!