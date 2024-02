Caern faz manutenção no poço 15 e informa dias de rodízio para Mossoró e Serra do Mel

A Caern informou nesta quarta- feira (14) que poço-15 que apresentou problema mecânico em conjunto motobomba e passa por manutenção. Os bairros: Doze Anos, Boa Vista, Aeroporto I e II e Dix-sept Rosado, em Mossoró, estão com abastecimento suspenso. A previsão é religar o sistema durante à noite de quinta-feira (15). Após religar são necessárias até 72 horas para normalização. A companhia informou ainda o cronograma de rodizio de abastecimento das comunidades rurais de Mossoró e Vilas de Serra do Mel. O rodízio é necessário devido a rebaixamento no nível da captação da barragem Armando Ribeiro. Confira o cronograma no MH.

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) informa que os bairros Doze Anos, Boa Vista, Aeroporto I e II e Dix-sept Rosado, em Mossoró, estão com abastecimento suspenso.

A Companhia está trabalhando para retomar o envio de água pelo poço-15 que apresentou problema mecânico em conjunto motobomba.



A previsão é religar o sistema durante à noite de quinta-feira (15). Após religar são necessárias até 72 horas para normalização do abastecimento nos bairros afetados.



Já o Poço-6 continua em vazão reduzida e a Caern executa a perfuração de um novo poço ao lado do Poço-6 para abastecer os bairros: Aeroporto I e II, parte de Nova Betânia e Bela Vista.



Rodizio





A Caern também informou que as Vilas de Serra do Mel e comunidades rurais de Mossoró estão em rodízio de abastecimento. O rodízio é necessário devido a rebaixamento no nível da captação da barragem Armando Ribeiro.



As vilas Guanabara, São Paulo e Paraná em Serra do Mel, além de Maracanaú, Cordão de Sombra I e II, Mulugunzinho e Favela, em Mossoró, terão abastecimento todas às segundas-feiras a partir das 8h30 até 8h30 das terças-feiras. O envio de água é retomado para estas áreas às quintas-feiras, a partir das 8h30, permanecendo até os sábados, às 8h30.



Já as comunidades Espinheirinho, Quixaba, Paulo Freire, Curral de Baixo, Hipólito I e II e Palheiros III serão abastecidas todos os sábados, a partir das 8h30. O envio de água para estas comunidades permanece até 8h30 das segundas-feiras.



Confira o cronograma de abastecimento:



RODÍZIO 1



LOCAIS: Vilas Guanabara, São Paulo e Paraná em Serra do Mel, além de Maracanaú, Cordão de Sombra I e II, Mulugunzinho e Favela em Mossoró



DIAS E HORÁRIO DE ABASTECIMENTO: Das 8h30 das segundas-feiras até 8h30 das terças-feiras. E das 8h30 das quintas-feiras até 8h30 dos sábados.



RODÍZIO 2



LOCAIS: Espinheirinho, Quixaba, Paulo freire, Curral de Baixo, Hipólito I e II e Palheiros III receberão agua da seguinte forma:



DIAS E HORÁRIO DE ABASTECIMENTO: Todos os sábados a partir das 8h30 recebendo água até 8h30 das segundas-feiras.