PRF dá dicas para retorno seguro nesta quarta-feira de cinzas

Entre as orientações, estão a verificação dos equipamentos de segurança dos veículos, não misturar álcool e direção, descansar o suficiente antes e pegar a estrada, além de obedecer a sinalização das vias. A PRF reforça, ainda, que em caso de acidente, o condutor pode entrar em contato pelo 191. No caso do RN, o contato também pode ser feito, temporariamente, pelo (84) 99450-5533.