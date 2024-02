RN tem 2.336 estudantes pré-selecionados na primeira chamada do Prouni. O Programa registrou 15.114 inscritos e 25.470 inscrições no Rio Grande do Norte, tendo em vista que cada candidato podia escolher até dois cursos para concorrer às 2.617 bolsas ofertadas no estado. Os números, divulgados nesta sexta-feira (16), correspondem ao levantamento realizado na quinta-feira, 8 de fevereiro, pelo Ministério da Educação (MEC). candidato pré-selecionado nessa chamada deverá entregar a documentação na instituição de ensino superior na qual foi pré-aprovado até o dia 20 de fevereiro.

O estado do Rio Grande do Norte teve 2.336 estudantes pré-selecionados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni), referente ao processo seletivo do primeiro semestre de 2024.

O Programa registrou 15.114 inscritos e 25.470 inscrições no Rio Grande do Norte, tendo em vista que cada candidato podia escolher até dois cursos para concorrer às 2.617 bolsas ofertadas no estado.

Os números correspondem ao levantamento realizado na quinta-feira, 8 de fevereiro, pelo Ministério da Educação (MEC).

PERFIL DOS INSCRITOS

De acordo com o balanço, dos inscritos potiguares, as mulheres representaram 66% (10.013), e os homens, 34% (5.101). Quanto à faixa etária, os inscritos com idade entre 21 e 30 anos são maioria: 6.351.

Já os inscritos que têm de 19 a 20 anos totalizaram 5.482. Em seguida, estão os candidatos com até 18 anos, somando 1.778 inscritos.

PRIMEIRA CHAMADA

O MEC divulgou o resultado da primeira chamada do Prouni 2024/1 no dia 6 de fevereiro, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O candidato pré-selecionado nessa chamada deverá entregar a documentação na instituição de ensino superior na qual foi pré-aprovado até o dia 20 de fevereiro.

O procedimento visa à comprovação das informações prestadas na inscrição e pode ser realizado presencialmente na instituição ou por meio eletrônico.

RESULTADO

As instituições deverão registrar a aprovação ou reprovação dos candidatos pré-selecionados na primeira chamada no Sistema do Prouni (SisProuni) entre os dias 6 e 23 de fevereiro. No mesmo período, também é necessário que elas emitam os respectivos Termos de Concessão de Bolsa ou Termos de Reprovação.

SEGUNDA CHAMADA

O processo seletivo do Prouni 2024/1 é constituído por duas chamadas sucessivas. A segunda ocorrerá no dia 27 de fevereiro.

PROUNI

Criado em 2004, pela Lei n. 11.096/2005, o Programa Universidade para Todos oferta bolsas de estudo (integrais e parciais) em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. O Prouni ocorre duas vezes ao ano e tem como público-alvo o estudante sem diploma de nível superior.