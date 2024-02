Fugitivos do Presídio Federal teriam sido vistos na Primavera, em Baraúna-RN

Foi montado um grande cerco na região, inclusive com apoio de um helicóptero e o Corpo de Bombeiros, mas os dois fugitivos do Presídio Federal de Mossoró não foram localizados. As buscas continuam aos acreamos Rogério da Silva Mendonça, o Martelo, de 36 anos, e Deibson Cabral Nascimento, o Tatu, de 34 anos. A Justiça deixou o repórter do Fantástico entrar no Presídio e mostrar como a fuga teria ocorrido, mas não permite que a imprensa local grave em frente, alegando questões de segurança.

Passados cinco dias, a força tarefa composta com mais de 300 policiais, com apoio de helicópteros, drones e cães farejadores, não conseguiram recapturar os fugitivos Rogério da Silva Mendonça, o Martelo, de 36 anos, e Deibson Cabral Nascimento, o Tatu, de 34 anos, da Penitenciária Federal de Mossoró-RN.

A fuga misteriosa aconteceu, segundo relata as autoridades, na madrugada de quarta-feira, dia 14 de fevereiro de 2024. Os detalhes desta fuga são negados pelo Ministério da Justiça a imprensa local, mas é fornecida com riqueza de detalhes ao jornalismo da Rede Globo, que mostrou no Fantástico, edição deste domingo, dia 18 de fevereiro de 2024.

Segundo narrou o ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça, e foi mostrado no Fantástico, os presos, que são do Acre-AC e estavam em isolamento total, teriam conseguido, ao mesmo tempo, arrancar um pedaço de ferro da parede da cela e aberto um buraco no espaço da luminária e, depois, fugiram. Depois os dois presos conseguiram um alicate e cortaram a cerca.

No mesmo dia, o secretário nacional de políticas públicas penais, André Garcia, com poderes para promover uma intervenção federal na penitenciária. A direção foi afastada para investigação conduzida pela Polícia Federal. O novo diretor interino é Carlos Luiz Vieira Pires, que veio de Brasília (DF). Veja mais AQUI.

Uma outra providência, foi convocar todos os agentes federais da região e até policiais militares de outros estados (Paraíba e Ceará) para ajudar nas buscas. Segundo o ministro Ricardo Lewandowski, mais de 300 homens estão fazendo buscas na região aos dois fugitivos, com apoio de helicópteros, cães farejadores e drones.



Nos primeiros três dias, as buscas se concentraram na região que compreende entre a localidade de Riacho Grande e a Serra Mossoró.

No segundo dia, os dois teriam roubado comida e roupas de uma casa na localidade de Rancho da Caça. Neste caso, eles não chegaram a ser vistos. O dono da casa não estava.

Na sexta-feira, à noite, os dois fugitivos voltaram a localidade de Riacho Grande, onde fica o Presídio Federal, e roubaram comida e celulares em outra casa.

Neste sábado, as buscas se estenderam para a região de Baraúnas. No final da tarde deste domingo, 18, a polícia foi acionada por um morador da comunidade. Foi armado um grande cerco, inclusive com helicópteros e não encontram os fugitivos.

À imprensa local, as autoridades não passam qualquer informação. Não deixam nem se aproximar do Portão da Penitenciária Federal, alegando questão de segurança. No entanto, abriu as portas para a Globo mostrar no Fantástico a estrutura interna do presídio, como os presos escaparam de um presídio de segurança máxima.